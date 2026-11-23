Un joven de 26 años resultó herido de gravedad luego de chocar contra otro vehículo y posteriormente estrellarse contra un árbol, en un accidente de tránsito en el que también resultaron lesionados dos menores de 9 y 3 años, ocurrido ayer en la autopista PR-30, en jurisdicción de Juncos.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el accidente se reportó alrededor de las 8:35 de la mañana, en el kilómetro 11.3 de la mencionada vía, en dirección de Juncos hacia Humacao.

De acuerdo con la investigación preliminar, Carlos R. Ramos Cruz, de 26 años y residente de Caguas, conducía un Mercedes Benz C250 del año 2012, con el marbete vencido, a una velocidad que no le permitió mantener el control del volante. Como consecuencia, impactó con la parte delantera de su automóvil la parte posterior de una Toyota Highlander del año 2024, conducida por Denise M. Mendoza Díaz, de 34 años y residente de Cidra.

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Tras el impacto, el Mercedes Benz se deslizó hacia el paseo, salió de la carretera y chocó contra un árbol. Debido a los traumas sufridos, Ramos Cruz fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición de gravedad.

Por su parte, Mendoza Díaz y sus tres acompañantes, de 60, 9 y 3 años, sufrieron lesiones leves y fueron transportados al Hospital Ryder de Humacao en condición estable.

La investigación quedó a cargo de la agente Jocelyn Nogueras, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en conjunto con la fiscal Inés Escobales.