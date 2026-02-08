Un joven de 20 años fue asesinado en el patio de una residencia en la comunidad La Ceiba, en Juncos, informaron las autoridades.

Agentes del Distrito de Juncos fueron alertados a eso de las 2:29 de la tarde de hoy, domingo, sobre una muerte violenta en la calle Los Nardos. Al llegar a la escena, encontraron al joven, que no ha sido identificado, con varias heridas de bala.

No se ofrecieron detalles adicionales.

El agente Josué Abdiel Dones realizó la investigación inicial, mientras que personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto al fiscal Juan C. Goyco, se dirige al lugar para continuar con la pesquisa correspondiente.