Un hombre de 72 años fue víctima de fraude luego de recibir una llamada telefónica engañosa en la urbanización Castellana Gardens, en Carolina, informaron las autoridades.

Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al Precinto de Carolina Norte investigaron la querella, reportada en horas de la tarde de ayer, tras el alegado engaño ocurrido en la referida urbanización.

Según informó el querellante, una persona se hizo pasar por empleado de una institución bancaria y, mediante la llamada, le solicitó su número de Seguro Social y otra información personal, alegando que era necesaria para cancelar unas tarjetas y evitar un supuesto fraude.

Posteriormente, el perjudicado se percató de varias transacciones no autorizadas en sus cuentas bancarias, las cuales ascienden a un total aproximado de $8,396.22.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina para continuar con la pesquisa.