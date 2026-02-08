Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron dos incidentes de apropiación ilegal reportados en la tienda Marshalls, ubicada en el centro comercial Plaza Villa Blanca, en Caguas, informaron las autoridades.

Según la información preliminar, el primer incidente ocurrió a eso de las 3:53 p.m., cuando el querellante, de 36 años, indicó que una persona, a la cual puede identificar, se apropió de varios pares de calzado y abandonó el establecimiento sin realizar el pago correspondiente. La propiedad hurtada fue valorada en $239.97.

Minutos después, a las 3:54 p.m., se reportó un segundo incidente en el mismo establecimiento. En este caso, el querellante de 34 años informó que otra persona, también identificable, se apropió de varios calzados y se marchó del lugar sin pagar, con una pérdida estimada en $418.95.

La agente Jeslián Atilano Gómez realizó la investigación preliminar y refirió ambos casos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para la continuación de la pesquisa.