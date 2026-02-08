Se reportó un robo en el establecimiento de desayunos Café167, ubicado en la carretera 167 en Bayamón, informaron las autoridades.

Agentes adscritos al Precinto de Bayamón Sur investigaron preliminarmente el escalamiento ocurrido ayer en el local, donde un individuo logró ingresar por una ventana lateral.

Una vez dentro, los delincuentes rompieron la caja registradora, cuyo valor se estima en $3,000, y se llevaron $545 en efectivo junto a un “petty cash” de $200.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe la pesquisa y se determinen los responsables.