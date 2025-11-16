Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una agresión grave ocurrida en horas de la madrugada de hoy frente a una estación de gasolina en el barrio Almirante Norte, en Vega Baja, donde un hombre resultó herido de bala.

Según información preliminar, mientras Raymond Rivera Álamo, de 20 años, caminaba por la acera, alguien desde un vehículo en movimiento le realizó varios disparos, impactándolo en la pierna izquierda.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.

Rivera Álamo fue trasladado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor David Monroig. El médico informó que el paciente presenta una herida de bala con entrada y salida en la pantorrilla izquierda, pero que su condición es estable.

La agente Zaida Mulgado, del distrito policiaco de Vega Baja, investigó inicialmente el incidente y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la pesquisa.