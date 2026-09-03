Un joven de 20 años salió expulsado de la motora que conducía y sufrió heridas de gravedad tras ser impactado por un vehículo en horas de la tarde de ayer, miércoles, en la carretera PR-31, kilómetro 3.5, en Naguabo.

Según información preliminar, Ángel Gabriel González Pimentel, de 20 años, conducía una motora Qianxin, modelo FY200T, color negro y del año 2024, por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro indicado, fue impactado por un Ford Transit Connect XL, color gris y del año 2017, conducido por Keishla M. Castro Rivera, de 35 años.

Como resultado de la colisión, González Pimentel salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad. Paramédicos lo atendieron en la escena y posteriormente fue trasladado a una institución hospitalaria.

Su condición fue descrita como crítica.

El agente Ángel Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y el fiscal Israel Umpierre están a cargo de la investigación del accidente.