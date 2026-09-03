Joven de 20 años sufre heridas de gravedad tras salir expulsado de su motora
El accidente ocurrió en Naguabo.
PUBLICIDAD
Un joven de 20 años salió expulsado de la motora que conducía y sufrió heridas de gravedad tras ser impactado por un vehículo en horas de la tarde de ayer, miércoles, en la carretera PR-31, kilómetro 3.5, en Naguabo.
Según información preliminar, Ángel Gabriel González Pimentel, de 20 años, conducía una motora Qianxin, modelo FY200T, color negro y del año 2024, por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro indicado, fue impactado por un Ford Transit Connect XL, color gris y del año 2017, conducido por Keishla M. Castro Rivera, de 35 años.
Como resultado de la colisión, González Pimentel salió expulsado y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad. Paramédicos lo atendieron en la escena y posteriormente fue trasladado a una institución hospitalaria.
Su condición fue descrita como crítica.
El agente Ángel Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y el fiscal Israel Umpierre están a cargo de la investigación del accidente.