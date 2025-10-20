Un joven de 21 años murió durante horas de la noche del domingo tras accidentarse en su motora en hechos ocurridos en el barrio La Quinta de la Carretera 106 en Mayagüez.

Según la investigación preliminar de los hechos que realizó la Policía de Puerto Rico, Alfredo Guzmán Castillo transitaba por la referida vía en una motora Husqvarna A- 350 de color blanca, cuando perdió el control de la misma, estrellándose.

Guzmán Castillo recibió heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar.

No se ofrecieron detalles adicionales.

La Policía dio conocimiento al fiscal Luis Flores, de la fiscalía de Mayagüez, quien ordenó tomar fotos y medidas de la escena.