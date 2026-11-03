Un joven de 23 años falleció tras perder el control del vehículo que conducía e impactar un poste de concreto, en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la carretera PR-591, kilómetro 3.3, en Ponce.

El fallecido fue identificado por la Policía como Jafet Rodríguez Avilés, residente de Ponce, quien conducía un Nissan Rogue color vino, del año 2011.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor transitaba por la mencionada vía cuando presuntamente perdió el control y dominio del volante, por lo que impactó el poste de concreto. Debido a las heridas recibidas, murió en el lugar del accidente.

La Policía fue alertada sobre el accidente a eso de las 12:44 de la madrugada de hoy. El agente Jorge Ocasio, de la División de Patrullas y Carreteras del área de Ponce, junto a la fiscal Jennifer Ortiz, se hicieron cargo de la investigación.