Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico luego de recibir una herida de bala en el área del pecho durante una agresión reportada anoche frente a una residencia en la calle Merhoff, en Villa Palmera, San Juan.

Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema 9-1-1 alertó sobre una persona herida. Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado ya había sido transportado por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria, donde fue atendido por la herida de bala.

El perjudicado fue identificado como José M. Seijo Ruiz, de 25 años, y su condición de salud fue descrita como crítica.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Eduardo González, adscrito al Precinto de Barrio Obrero, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la investigación.