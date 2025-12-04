Las autoridades radicaron cargos por asesinato en primer grado y armas contra un joven de 27 años por el asesinato de un sexagenario ocurrido el pasado lunes, 1 de diciembre, en la calle C de la barriada Ferrán, en Ponce.

El imputado, Josué González Alicea, de 27 años y residente de Ponce, presuntamente le disparó varias veces a Richard Feliciano Román, de 61 años, quien fue trasladado por un familiar al Hospital Dr. Pila, donde posteriormente se certificó su fallecimiento, según la Policía.

El caso fue presentado ante la jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa y le fijó al imputado una fianza global de $500,000, la cual no prestó. Los cargos incluyen además riesgo a la seguridad pública al disparar un arma de fuego.

González Alicea fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar quedó pautada para el próximo 16 de diciembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Danny Valentín, de la División de Homicidios de Ponce, bajo la supervisión del sargento Domingo Núñez, en coordinación con el fiscal Jorge Martínez Rivera.