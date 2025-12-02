Un hombre fue asesinado anoche en la calle C de la barriada Ferrán, en Ponce, tras recibir múltiples disparos, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 11:14 p.m. del lunes, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre un herido de bala. Al llegar, los agentes encontraron a Richard Feliciano Román, de 61 años y residente del municipio, con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Feliciano Román fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Dr. Pila, donde el médico de turno diagnosticó una condición delicada. Feliciano Román falleció posteriormente.

Relacionadas

  1. Peatón muere arrollado en Hato Rey por conductor que huyó de la escena

  2. Hombre muere calcinado en medio de incendio de residencia en Mayagüez

  3. Encuentran adolescente desaparecida en Humacao

  4. Asaltan a un septuagenario en Miramar

  5. Empleado resulta herido al ceder el piso en torre de control de aeropuerto en Ponce

El agente Vélez Blay, adscrito a la División de Agresiones, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Ponce.