Un hombre fue asesinado anoche en la calle C de la barriada Ferrán, en Ponce, tras recibir múltiples disparos, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 11:14 p.m. del lunes, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la uniformada sobre un herido de bala. Al llegar, los agentes encontraron a Richard Feliciano Román, de 61 años y residente del municipio, con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Feliciano Román fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Metropolitano Dr. Pila, donde el médico de turno diagnosticó una condición delicada. Feliciano Román falleció posteriormente.

El agente Vélez Blay, adscrito a la División de Agresiones, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios de Ponce.