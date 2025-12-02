Las autoridades identificaron al hombre que falleció calcinado durante un incendio ocurrido anoche en la calle Pedro Perea, en Mayagüez.

Se trata de Pedro Suárez González, de 66 años, según confirmó su hermana a la Policía.

El siniestro se reportó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 cerca de las 11:59 p.m., en un lugar que fue descrito como un garaje pequeño.

Bomberos del municipio lograron controlar y extinguir las llamas. Según el fire marshal Elvin Colón Roldán, la escena no presentaba indicios de actividad criminal.

El agente Olfred Ortiz, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la investigación en conjunto con la fiscal Marilisa Jiménez, y también se dio conocimiento a la División de Explosivos.