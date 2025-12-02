Un vehículo fue hurtado anoche en el estacionamiento de la farmacia Walgreens que ubica en el barrio San José, a la altura de la carretera PR-2 en Quebradillas, informó la Policía.

El dueño de la guagua, una Kia Sportage SX del 2024, color gris oscuro y tablilla KND-688, se percató de la desaparición del vehículo cuando salió de la tienda y notó que ya no estaba estacionada frente a la entrada principal.

El incidente se reportó a eso de las 10:30 p.m.

La agente Debora Figueroa, del distrito de Quebradillas, realizó la investigación inicial y remitió el caso a la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, que continuará con la pesquisa.