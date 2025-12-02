Un hombre enfrenta cargos criminales luego de, presuntamente, utilizar a su hijo de 10 años para robar mercancía en Home Depot de Plaza del Sol, en Bayamón, informó la Policía.

Según la investigación de la agente Sorein Hernández, adscrita a la División de Robos, Apropiaciones Ilegales, Escalamientos y Fraudes de Bayamón, los hechos ocurrieron ayer, cuando Víctor E. Rivera Díaz, de 39 años, habría utilizado un carrito de compras y le señalaba al menor los artículos que debía tomar y colocar en el mismo.

Rivera Díaz salió de la tienda sin pagar y, ya en el estacionamiento, fue detenido por el personal de seguridad del establecimiento.

La mercancía hurtada tenía un valor aproximado de $2,103.

El caso fue consultado con el fiscal Isaías Ojeda, quien instruyó radicar los cargos de apropiación ilegal agravada, corrupción y maltrato a menores. Rivera Díaz fue llevado ante la jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, quien le fijó una fianza de $9,000, la cual prestó.

Quedó en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 15 de diciembre.