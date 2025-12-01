“No te pegues o te voy a pegar un tiro”: advierte asaltante a feligreses
Los atracos ocurrieron en los predios de dos iglesias en Bayamón.
Dos asaltos que se sospecha fueron perpetrados por el mismo motociclista se reportaron ayer, domingo, con siete horas de diferencia frente a iglesias de Bayamón.
Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, incidente más reciente se reportó a las 4:00 p.m. en el estacionamiento de la iglesia El Pan de Dios, ubicada en la carretera PR-829 del barrio Dajaos, en Bayamón.
Una mujer, que se presume es feligrés de la iglesia, se encontraba asiento del pasajero de la guagua esperando a que su esposo saliera del baño, cuando llegó un motociclista vestido de negro y con capucha y al verla con la puerta abierta le arrebató de la falda su cartera.
En su interior había $125 en efectivo, documentos personales y dos teléfonos celulares.
Cuando el delincuente iba a abordar la motora llegó el hombre a quien la esposa le dijo “me quitó el celular” y este comenzó a caminar hacia el sospechoso que estaba montando para escapar.
En ese momento, le adirtió: “No te pegues o te voy a pegar un tiro”. Encendió la motora y huyó. No se reportaron heridos.
El primer suceso ocurrió a las 9:10 a.m. en los predios de la iglesia CDT Internacional de la urbanización Villa Rica, en Bayamón, donde llegó un hombre a bordo de una motora negra con plásticos rojos e intercepta a un ciudadano.
Como el asaltante tenía una mano debajo del abrigo, pensó que podría estar armado, por lo que se sintió intimidado y le entrego su cartera con documentos de una mujer, $15, tarjetas de crédito y débito y unos llaveros.
La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.