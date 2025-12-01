Dos asaltos que se sospecha fueron perpetrados por el mismo motociclista se reportaron ayer, domingo, con siete horas de diferencia frente a iglesias de Bayamón.

Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, incidente más reciente se reportó a las 4:00 p.m. en el estacionamiento de la iglesia El Pan de Dios, ubicada en la carretera PR-829 del barrio Dajaos, en Bayamón.

Una mujer, que se presume es feligrés de la iglesia, se encontraba asiento del pasajero de la guagua esperando a que su esposo saliera del baño, cuando llegó un motociclista vestido de negro y con capucha y al verla con la puerta abierta le arrebató de la falda su cartera.

En su interior había $125 en efectivo, documentos personales y dos teléfonos celulares.

Cuando el delincuente iba a abordar la motora llegó el hombre a quien la esposa le dijo “me quitó el celular” y este comenzó a caminar hacia el sospechoso que estaba montando para escapar.

En ese momento, le adirtió: “No te pegues o te voy a pegar un tiro”. Encendió la motora y huyó. No se reportaron heridos.

El primer suceso ocurrió a las 9:10 a.m. en los predios de la iglesia CDT Internacional de la urbanización Villa Rica, en Bayamón, donde llegó un hombre a bordo de una motora negra con plásticos rojos e intercepta a un ciudadano.

Como el asaltante tenía una mano debajo del abrigo, pensó que podría estar armado, por lo que se sintió intimidado y le entrego su cartera con documentos de una mujer, $15, tarjetas de crédito y débito y unos llaveros.

La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.