Un conductor murió anoche en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-113, en el barrio Coto, en Isabela.

Las autoridades fueron alertadas del accidente a las 8:12 p.m. de ayer, domingo, cuando Ivern Nieves Carroll, de 44 años y vecino de Isabela, impactó su guagua Toyota Hignlander, color rojo y del año 2002, con un árbol a orillas de la carretera.

Nieves Carrol murió en la escena.

Se desconocen las causas que mediaron para que perdiera el control del volante.

La agente Melissa Pérez Reilly adscrita a la División Patrullas de Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla Padilla y en unión a la fiscal Milagros Guntín, investigaron la escena.