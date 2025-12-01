Conductor muere al estrellar su guagua con un árbol
Los hechos ocurrieron en el barrio Coto en Isabela.
PUBLICIDAD
Un conductor murió anoche en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-113, en el barrio Coto, en Isabela.
Las autoridades fueron alertadas del accidente a las 8:12 p.m. de ayer, domingo, cuando Ivern Nieves Carroll, de 44 años y vecino de Isabela, impactó su guagua Toyota Hignlander, color rojo y del año 2002, con un árbol a orillas de la carretera.
Nieves Carrol murió en la escena.
Se desconocen las causas que mediaron para que perdiera el control del volante.
La agente Melissa Pérez Reilly adscrita a la División Patrullas de Carreteras Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla Padilla y en unión a la fiscal Milagros Guntín, investigaron la escena.