Le vacían el apartamento: se llevan $53,000 en efectivo y carteras de lujo
El querellante relató que al regresar a su hogar encontró la cerradura forzada.
Agentes del precinto de Levittown investigan un escalamiento reportado anoche en un apartamento del condominio Acuaparque, en Toa Baja, donde presuntamente se llevaron dinero en efectivo y artículos de diseñador.
Según la información preliminar, el querellante relató que al regresar a su hogar encontró la cerradura frontal forzada. Al entrar, descubrió que alguien había logrado acceso al apartamento y se había apropiado de $53,000 en efectivo que tenía guardados.
También cargaron con varias prendas y accesorios de lujo, entre ellos relojes y carteras de marcas como Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Versace y Gucci, valoradas en aproximadamente $70,000.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.