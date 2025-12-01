Agentes del precinto de Levittown investigan un escalamiento reportado anoche en un apartamento del condominio Acuaparque, en Toa Baja, donde presuntamente se llevaron dinero en efectivo y artículos de diseñador.

Según la información preliminar, el querellante relató que al regresar a su hogar encontró la cerradura frontal forzada. Al entrar, descubrió que alguien había logrado acceso al apartamento y se había apropiado de $53,000 en efectivo que tenía guardados.

También cargaron con varias prendas y accesorios de lujo, entre ellos relojes y carteras de marcas como Rolex, Cartier, Louis Vuitton, Versace y Gucci, valoradas en aproximadamente $70,000.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.