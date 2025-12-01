Un hombre murió el domingo tras recibir una herida punzante en el lado derecho de la ingle, en hechos reportados en la urbanización Delgado, en Caguas, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 4:48 p.m. sobre una persona herida en la calle 16 de esa comunidad, donde opera un hospitalillo.

Cuando llegaron los paramédicos, lo encontraron sentado desangrándose. El hombre estaba sin camisa, y vestía un mahón azul y tenis negros.

Al llegar a la sala de emergencia del hospital Pavía en Caguas, se certificó que no tenía signos vitales.

PUBLICIDAD

El occiso no ha sido identificado ni nadie ha llamado para reclamarlo o reportarlo desaparecido.

Este fue descrito como de unos 30 a 35 años, de cinco pies con ocho pulgadas de estatura, 125 libras de peso, cabello negro, ojos marrones y tez trigueña.

Como señas particulares, tenía un tatuaje en el lado derecho del cuello con las letras “JJ”, una caricatura del personaje Marby en el brazo derecho, la palabra “Joy” en el antebrazo derecho, estrellas marcas Volcom, letras orientales y una amapola en el antebrazo izquierdo.

El teniente Luis López, director auxiliar del CIC de Caguas, solicitó la ayuda de la ciudadanía para su identificación.

A pesar de que la escena sugiere que la agresión fue motivada por una pelea, en esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún ángulo.

El agente Reimundo Quiñones, de la División de Homicidios de Caguas, trabaja la pesquisa junto al fiscal Jorge Martínez e investigadores del Instituto de Ciencias Forenses.