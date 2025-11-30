Una joven de 19 años y un hombre de 62 resultaron heridos de bala en la carretera 772 de Barranquitas durante la madrugada de hoy, domingo, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos fueron reportados en el kilómetro 8.2 del barrio Cañabón, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron a ambas víctimas con múltiples heridas de bala.

La mujer y el hombre fueron transportados a un hospital del área, donde serían atendidos por el médico de turno. Al momento, no se ha informado su condición.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito se hizo cargo de la pesquisa, que continúa mientras se investigan las circunstancias del incidente.