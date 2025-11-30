Policías municipales de Carolina investigan un caso de apropiación ilegal ocurrido en la tienda JC Penney, ubicada en el centro comercial Plaza Carolina, luego de que una mujer sustrajera varios artículos del establecimiento.

Según informó un empleado de la tienda, la sospechosa ingresó al local y se apropió de ocho estuches de perfumes de diferentes marcas, cuyo valor total asciende a aproximadamente $1,116.

El incidente fue reportado durante la tarde de ayer, y de inmediato se inició la investigación por parte de las autoridades municipales para esclarecer los hechos y dar con la responsable.

El agente Luis Santiago se encuentra a cargo de la investigación, que continuará hasta determinar responsabilidades y posibles cargos contra la mujer implicada.