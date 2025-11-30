Dos hermanos resultaron involucrados en un accidente grave en Guayama cuando chocaron sus motoras mientras transitaban por la carretera 753, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a eso de las 3:00 de la madrugada de hoy, domingo, en el kilómetro 0.2 de la carretera 753, cerca del antiguo Hospital Lafayette. Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el choque entre Dianel Vázquez Viera, de 34 años, y su hermana, quienes transitaban en la misma dirección por la vía, cada uno en su propia motora.

De acuerdo con la investigación, Dianel intentó rebasar a su hermana por el lado derecho, pero al mover su motora hacia la izquierda impactó el lado derecho de la motocicleta de su hermana con el lado izquierdo de la suya.

Dianel resultó con heridas graves y fue trasladado inicialmente al Hospital Menonita en Guayama, para luego ser referido al Centro Médico de Río Piedras. El joven se encuentra en condición crítica.

El caso está siendo investigado por el agente Eluber Rosado y la fiscal Yohaira Rodríguez. Ambas motoras fueron ocupadas para peritaje.