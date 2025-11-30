Personal de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan respondió a una emergencia reportada en el área de Condado, detrás del hotel Marriott, donde dos practicantes de "skydiving" fueron arrastrados por la corriente luego de que su vela no lograra elevarse debido a una disminución en el viento.

El alcalde de San juan, Miguel Romero, informó que los rescatados fueron una mujer de 36 años y un hombre de 48, ambos ciudadanos americanos que llevan varios meses residiendo en Puerto Rico.

“Quiero reconocer la labor de nuestras unidades municipales, que actuaron con rapidez y profesionalismo para evitar un desenlace mayor. La seguridad en nuestras playas es un trabajo continuo y estamos preparados para responder con eficacia ante cualquier situación”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 activó la movilización inmediata de la Unidad de Respuesta Rápida y la División Marítima del Municipio de San Juan.

La embarcación municipal logró rescatar a uno de los practicantes, mientras que la Guardia Costanera extrajo al segundo, completando la operación de forma segura.

Ambos individuos se encontraban en buen estado de salud y no requirieron servicios médicos adicionales.

Carlos Acevedo, director de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, destacó la ejecución del personal.

“Nuestro equipo está entrenado para responder con rapidez y precisión en escenarios marítimos. Hoy demostraron nuevamente su compromiso con la seguridad de todos los que disfrutan de las playas de nuestra ciudad”, indicó Acevedo.

La Unidad de Respuesta Rápida permaneció en el área hasta completar la operación y garantizar condiciones seguras en la costa.