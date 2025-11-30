El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció hoy una inversión de $8,512,588.77 para la rehabilitación de la Cancha Baldrich y el Parque Santiago Iglesias Pantín en Hato Rey, proyecto que contempla mejoras al parque pasivo, las canchas de tenis, la cancha de baloncesto y el único campo de hockey sobre césped en Puerto Rico. La mayor parte de la inversión proviene de fondos ordinarios del Municipio de San Juan, complementados por aportaciones de FEMA, seguro y CDBG-DR para completar el alcance total del proyecto.

“Este proyecto representa mucho más que una obra de construcción. En San Juan estamos recuperando instalaciones que por años fueron abandonadas y las estamos transformando en espacios seguros, modernos y pensados para todas las edades. Baldrich es un punto de encuentro para miles de familias, atletas y vecinos, y nuestra responsabilidad es que cada persona pueda disfrutar de facilidades dignas, accesibles y a la altura de una ciudad capital. Esta inversión es una muestra clara de que seguimos tomando acción, respondiendo a necesidades reales y adelantando proyectos que fortalecen la calidad de vida en nuestras comunidades”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Del total de $8,512,588.77, la cantidad de $6,653,163.82 proviene de fondos ordinarios del Municipio de San Juan. A esto se suman $1,550,672.91 asignados por FEMA, $136,455.05 provenientes del seguro y $172,296.99 en fondos CDBG-DR para el non-federal match. Con esta combinación de recursos se atienden los daños ocasionados por el Huracán María y se incorporan mejoras adicionales para elevar la calidad de las instalaciones.

Como parte del proceso de diseño del proyecto, el Municipio de San Juan sostuvo reuniones con la comunidad de Baldrich para presentar los alcances preliminares y recibir recomendaciones. Ese intercambio permitió identificar mejoras adicionales más allá de los daños reportados por FEMA, incluyendo llevar el campo de hockey a cumplimiento con los estándares de la Federación Internacional de Hockey.

Los trabajos se llevarán a cabo por zonas, comenzando con el campo de hockey sobre césped (Zona A), seguido por el parque pasivo y las canchas de tenis 1 a 4 (Zona B). La tercera fase incluirá la Casa Club Luis Piñero y las canchas de tenis 5 a 8 (Zona C), mientras que la Zona D abarcará la cancha de baloncesto y la Cancha Baldrich.

En el caso del campo de hockey, una instalación histórica utilizada durante los Juegos Panamericanos de 1979 y la única de su tipo en Puerto Rico, la rehabilitación incluirá la sustitución de la grama sintética profesional, mejoras al sistema de riego, iluminación actualizada, nuevas porterías y tablero de puntuación. También se construirá un nuevo edificio con camerinos, baños, salones, oficinas, área de enfermería, concesionario con terraza y gradas, además de nuevos accesos peatonales y de servicio. Esta fase forma parte del plan de ejecución continua del proyecto.

En el parque pasivo y las canchas de tenis 1 a 4 se trabajará la reparación de aceras, verjas y muros de contención, mejoras al sistema de iluminación, reparación del equipo de juegos y renovación paisajista. Como parte de este componente, y con el asesoramiento de un arquitecto paisajista del proyecto, se estará llevando a cabo un plan de manejo y mitigación del arbolado existente, incorporando la siembra de sobre 300 árboles y atendiendo únicamente los casos que presenten condiciones críticas. “Estas acciones responden a criterios técnicos y buscan asegurar un balance adecuado entre seguridad, accesibilidad y preservación del parque como un pulmón verde para la comunidad”, explicó el director del Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos, Luis Yordán.

En la Casa Club Luis Piñero y en las canchas de tenis 5 a 8 se realizarán mejoras en aceras, verjas, iluminación, pintura y limpieza general.

Además, la Casa Club incorporará remodelaciones para entrar en cumplimiento con la Ley ADA, incluyendo accesos, baños y sustitución de puertas y ventanas.

En el caso de la Cancha Baldrich, los trabajos incluirán mejoras al acceso desde el parque, una nueva losa en hormigón con pintura y marcado, mejoras pluviales con nuevos pocetos y mejoras al sistema de iluminación, como parte del plan de ejecución del proyecto.

“En San Juan creemos en proyectos que dejan huella y que elevan la calidad de vida de nuestra gente. Cada obra que impulsamos refleja organización, planificación y una visión clara de hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad. Seguiremos trabajando con seriedad, responsabilidad fiscal y sensibilidad comunitaria para que cada sector de San Juan sienta la transformación que estamos logrando juntos”, añadió Romero Lugo.