El incidente ocurrido el sábado en Caguas, en el que un hombre murió, presuntamente, por impactar un objeto fijo en la carretera PR-172, fue reclasificado de un accidente de carácter fatal a muerte sin causa determinada por la Policía de Puerto Rico.

El conductor, identificado Samuel Torres González, de 28 años, presentaba una herida de bala en la cabeza.

El suceso ocurrió a las 8:35 a.m. frente al Colegio Edison, en la urbanización Villa del Rey.

Preliminarmente, las autoridades informaron que el hombre, que conducía un vehículo Toyota Tacoma de color blanco y modelo 2023, perdió el control y colisionó con un objeto fijo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se indicó que Torres González, residente de Humacao, conducía por el lugar antes descrito y, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, colisionó con otro auto marca Kia Río del año 2013 y a su vez, resultando en un choque en cadena con otros dos vehículos los cuales se encontraban todos estacionados a orillas de la vía.

El perjudicado, quien falleció en el lugar, presentaba una herida en el área de la cabeza, por lo que su cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses y al momento se esperan los resultados sobre las causas de su deceso.

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, en unión al fiscal Darío Viseppó, se encuentran a cargo de la pesquisa.