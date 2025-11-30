Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un caso de agresión agravada en Gurabo, donde un hombre de 32 años resultó herido de bala mientras transitaba frente al Rumbas Sports Bar.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:50 de la noche de ayer, en la intersección de la carretera 189 con la 9944. Según la víctima, los disparos fueron realizados desde otro vehículo en movimiento mientras él se encontraba en el lugar.

El hombre sufrió varias heridas de bala y fue trasladado a un hospital del área de San Juan. Hasta el momento, se desconoce su condición de salud.