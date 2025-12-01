Dos personas murieron anoche en un accidente fatal registrado en el kilómetro 120.1 de la carretera PR-2, en el barrio Caimital de Aguadilla, luego de que la motora en la que viajaban chocara con otro vehículo, según informó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar establece que el accidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. de ayer, domingo, cerca del concesionario Toyota de Aguadilla, cuando se produjo un choque entre una motora y un vehículo. Tanto el conductor de la motora como su pasajera salieron expulsados y perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Según la información suministrada, mientras Edward Acevedo Hernández de 32 años y residente en Camuy, transitaba en una motora GSX-R 1000, color blanca y azul y del año 2003, a una velocidad mayor a la establecida por ley, impactó la parte posterior de una guagua Mitsubishi Outlander, color negro y del año 2020, conducida por una mujer de 68 años.

La pasajera de la motora que falleció junto a Acevedo Hernández fue identificada como Ashley N. Cruz Tavares, de 34 años.

La conductora de la guagua arrojó resultados negativos en la prueba de aliento para detectar alcohol en su organismo.

La agente Melissa Pérez Reilly, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Omar Padilla Padilla y la fiscal Milagros Guntín investigaron la escena.