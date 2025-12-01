El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó esta tarde que la Unidad de Identificación Humana (UIH) concluyó el proceso científico de identificación del cuerpo en estado de descomposición hallado en la tarde del viernes pasado en una finca del barrio Las Cuevas, en Loíza.

La UIH confirmó que los restos corresponden a Ángel Yabet Nieves Negrón, de 18 años, mediante la comparación de radiografías corporales ante mortem con las obtenidas durante el examen post mortem. La agencia indicó que un familiar autorizado fue notificado hoy del resultado.

El joven, estudiante de cuarto año de escuela superior, había salidp de su hogar en la urbanización Lomas de Canóvanas el día de su cumpleaños a eso de las 10:00 p.m. del lunes, 24 de noviembre, y su familia no volvió a tener contacto con él.

La autopsia se realizó el pasado sábado como parte del procedimiento forense requerido.

La directora ejecutiva del ICF, doctora María Conte Miller, expresó su solidaridad con la familia y reiteró el compromiso del Instituto con la transparencia y la objetividad en todos sus procesos.

“En cada caso aplicamos los más altos criterios científicos y legales para garantizar la certeza de nuestras determinaciones. Reconocemos el dolor de esta familia y extendemos nuestras más sinceras condolencias. Nuestro trabajo continúa para apoyar la investigación y esclarecer los hechos”, afirmó mediante declaraciones escritas.

El ICF precisó que la causa y manera de muerte continúan bajo investigación medicolegal, por lo que no se ofrecerán detalles adicionales hasta completar los análisis correspondientes.