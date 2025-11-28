Un cadáver en estado de descomposición fue hallado esta tarde en una zona boscosa a la altura del kilómetro 5.7 de la carretera PR-951 que conduce de Canóvanas a Loíza.

De inmediato, no se ofrecieron más detalles sobre el macabro hallazgo. Un policía municipal de Canóvanas lo encontró, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La División de Homicidios del CIC de Carolina se encuentra en la escena junto al fiscal de turno.