Las autoridades se movilizaron esta madrugada a la playa Los Tubos en Manatí para investigar una querella sobre un vehículo incendiado.

Según el informe de novedades, a las 3:00 a.m. de hoy, jueves, se recibió la llamada de alerta de un ciudadano en el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los policías municipales de Manatí localizaron una guagua completamente quemada. Al presente, se desconoce la marca y modelo.

Durante el día de hoy, personal de la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, continuarán con la investigación de rigor.