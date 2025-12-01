( Archivo / El Nuevo Día )

Un empleado de la torre de control del Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce resultó herido esta tarde al ceder el piso y caer desde un cuarto piso.

La llamada de alerta se recibió a las 2:55 p.m. a través del Sistema de Emergencia 9-1-1.

Según informes preliminares el empleado que labora como supervisor en el área y tiene 62 años, se encontraba junto a unos visitantes cuando el piso de la estructura cedió cayendo del cuarto al segundo piso, resultando con traumas en diferentes partes del cuerpo.

El herido fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.