( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de San Juan solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Andrés Morales Berríos, de 30 años, quien fue visto por última vez el 13 de noviembre en el residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo.

Su padre lo describió con tez negra, de cinco pies con seis pulgadas de estatura, 180 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares, posee varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, incluyendo ambos brazos y en el cuello, los cuales no fueron descritos en la requisitoria.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de la desaparición.

PUBLICIDAD

De acuerdo al padre de Morales Berríos, este salió a buscar un pariente y nunca regresó.

Si conoces el paradero de Morales Berríos, llama a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puedes llamar al CIC de San Juan al (787) 793-1234, extensiones 2200 o 2201.

Además, puedes enviar un mensaje a la Policía a través de la cuenta oficial en Facebook.