Tres querellas por hurto de catalíticos se reportaron en la tarde de ayer, domingo, en el estacionamiento del condominio Cooperativa de Vivienda Jardines de Trujillo Alto, localizados en el sector Las Cuevas.

Según información preliminar, los perjudicados, propietarios de tres guaguas marca Mitsubishi Outlander de los años 2006, 2011 y 2022, denunciaron que alguien se apropió ilegalmente de los catalíticos.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina continuará con la pesquisa.

La función principal de un catalítico es reducir los gases contaminantes del escape, eliminando el combustible no quemado y compuestos potencialmente peligrosos antes de que lleguen a la atmósfera. Esta pieza contiene metales valiosos, como el platino, cuyo precio puede alcanzar miles de dólares.