Un comerciante fue blanco de escalamiento, de los que han tomado auge en las pasadas semanas, en los que se usa el método de estrellar un vehículo para abrirse paso y robar mercancía.

Según informes preliminares de la Policía, a eso de las 3:32 a.m. de hoy, miércoles, un delincuente chocó en retroceso una guagua contra la vitrina del negocio La Antena Mini Market, localizado en la carretera PR-842, en Trujillo Alto. Este ocasionó daños a dos puertas de cristal del frente y parte de la pared por donde entró.

El delincuente se apropió de $1,500 de las máquinas de juegos, $500 de una caja de valores, ocho cajetillas de cigarrillos, jugos y dulces.

La guagua Hyundai Tucson color blanco y del 2012, se quedó atascada y fue recuperada por los investigadores para ser sometida a un registro con orden judicial y para fines periciales.

Como no pudo usar el vehículo huyó a pie con una mochila.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tiene a cargo la pesquisa.

El viernes pasado, otro colmado en Río Grande fue escalado de la misma manera y hurtaron $15,000.

La semana pasada se reportó un caso similar en Río Grande. ( Suministrada por la Policía )

El 20 de noviembre, fueron arrestados dos sospechosos de otros hurtos similares que se alega son integrantes de una organización criminal dedica al hurto de vehículos para cometer escalamientos en las áreas de San Juan, Carolina, Caguas y Bayamón.