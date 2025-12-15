Kevin Cuebas Vega de 26 años y residente de Mayagüez enfrenta cargos de imprudencia o negligencia al conducir un vehículo de motor y abandono de la escena del accidente, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, radicados por la fiscal Yanitza Negrón.

Surge de la investigación del agente Julio Rosario Barreto, adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez, que el 13 de diciembre, mientras Cuebas Vega conducía una camioneta marca Ford F-150, color blanco y del año 2022, por la calle Dr. Ramón Emeterio Betances y al llegar frente al negocio El Garabato, en Mayagüez, impactó a la peatona Yolanda Vázquez Rivera de 63 años, quien cruzaba junto a su perro.

La mujer resultó con traumas y fracturas en diferentes partes del cuerpo y su mascota murió. El imputado abandonó la escena.

El juez Luis F. Padilla Galeano, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $6,000 la cual prestó.

La vista preliminar fue pautada para el 29 de diciembre en el Tribunal de Mayagüez.