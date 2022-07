Las autoridades localizaron durante la mañana de hoy, viernes, a salvo al joven que se creía se había ahogado en la Poza del Obispo, localizada en el barrio Islote, en Arecibo.

Harold Carrión Butler, de 23 años, estaba escondido en una estructura abandonada en la urbanización García en Arecibo, la misma comunidad donde reside su progenitora Justinita Butler Torres, quien lo reportó desaparecido durante la noche del martes.

La mujer lo vio caminando hacia un área rocosa y le advirtió que debido al fuerte oleaje que no se lanzara al agua, no obstante, lo perdió de vista y no lo encontró, por lo que creyó que había sido arrastrado por las corrientes marinas.

Desde ese momento se movilizaron a la zona rescatistas de los Negociados de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, unidades municipales y un helicóptero de la Guardia Costera, quienes mantuvieron una búsqueda constante del hombre arriesgando sus vidas. Solo hallaron su camisa.

El individuo estaba atribulado porque había sido citado por las autoridades al día siguiente de su desaparición, con relación a una querella de violencia de género en su contra.

El hombre es entrevistado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.