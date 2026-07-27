Una mujer reportó esta mañana en el cuartel de la Policía Municipal la agresión a su nieto durante la noche de ayer, domingo, en la cancha bajo techo de la urbanización Jardines, tras unos hechos ocurridos en la cancha bajo techo de la urbanización Jardines de Cataño.

La querellante, narró que varios individuos lo agredieron con las manos por motivos que se encuentran bajo investigación.

El herido recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos de una compañía privada, quienes lo transportaron a una sala de emergencias.

A este se le diagnosticaron múltiples traumas, incluyendo una fractura en el lado derecho de la cabeza y una herida en el brazo derecho. No se informó la condición.

Los investigadores no lo han podido entrevistar ya que no está en condiciones para hacerlo. Se espera que una vez sea estabilizado puedan conocer lo que sucedió.

El policía municipal Carlos Santos, investigó preliminarmente el incidente y lo refirió a la División de Agresiones del CIC de Bayamón.