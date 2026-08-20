Una joven de 23 años radicó hoy una querella por fraude tras comprar a un vendedor externo entradas para el espectáculo “Cerramos en Casa”, de Bad Bunny de este sábado y domingo en el Estadio Hiram Bithorn.

Durante el día de ayer las taquillas se agotaron en menos de seis horas.

Según la perjudicada este miércoles a las 11:39 p.m. compró taquillas para el concierto y envió a un vendedor $200 mediante la aplicación de ATH Móvil.

Luego de enviar el dinero nunca recibió las taquillas según acordado y este cortó la comunicación con ella al extremo que desconectó su número de teléfono.

La pesquisa será referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.