Unos disparos que fueron detonados esta madrugada en la zona de la urbanización Villa Verde, en Cayey, provocaron que un joven de 22 años se cayera de su cama y se golpeara con un tubo metálico, informó la Policía.

El “incidente desgraciado”, reportado a eso de la 1:40 a.m. de este sábado, ocasionó que el joven terminara en el hospital.

El informe policiaco indica que “la querellante, una mujer de 57 años, informó que su hijo de 22 años se encontraba durmiendo cuando escuchó unas detonaciones en el área. Al reaccionar bruscamente, cayó de la cama y se golpeó con un tubo metálico en la parte posterior del muslo derecho, resultando lesionado”.

El perjudicado fue atendido por paramédicos estatales y transportado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno diagnosticó una herida punzante en el muslo posterior derecho. Su condición fue descrita como estable.

El sargento Héctor H. Rivera, adscrito al distrito de Aguas Buenas, se hizo cargo de la investigación.