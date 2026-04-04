Un hombre fue asesinado en la mañana de este Sábado de Gloria, dentro de un auto, en la carretera PR-512, kilómetro 0.5, del barrio Collores de Juana Díaz, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 6:00 a.m.

El informe policiaco detalla que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos. Al llegar los agentes al lugar, hallaron un vehículo, Toyota Corolla, color blanco, año 1995, con impactos de bala en la carrocería y en su interior el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte”.

Al momento, el occiso no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y el fiscal de turno están a cargo de la investigación.

Con este crimen, se han registrado 121 asesinatos en lo que va del año. Esto representa cuatro muertes más que las 117 reportadas para un día como hoy en el 2025.