Un juez del Tribunal de Caguas, le revocó esta noche la fianza al boxeador Juan Manuel López Rivera, quien se encontraba en libertad provisional, por violar las condiciones impuestas por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), tras enviar un mensaje a su expareja Andrea V. Ojeda Cruz, quien es la víctima del caso de violencia de género que este enfrenta, durante una entrevista realizada ayer en un programa de televisión

López Rivera fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

La directora de PSAJ, Janet Rodríguez Robles, confirmó esta noche que López Rivera fue arrestado en su residencia por violar las condiciones de la fianza que fue diferida a través de ese programa el 8 de septiembre, cuando fue acusado siete cargos contra López Rivera por cuatro incidentes de violencia de género contra su expareja, Andrea Ojeda Cruz, quien denunció, a través de sus redes sociales, que fue víctima de un supuesto patrón de agresiones y maltrato por parte del deportista.

PUBLICIDAD

Su defensa se allanó a la determinación de causa en la vista de Regla 6 y prestó una fianza de $175,000.00 y estaba en libertad bajo arresto domiciliario las 24 horas del día con un grillete electrónico.

“Luego nosotros de ver el programa donde sale nuestro imputado, Juan M. López, evaluamos la situación entendimos que, en efecto, el violó las condiciones de la fianza diferida que una de las condiciones es que no se puede acercar ni tratar de tener comunicación de ninguna manera con la sobreviviente”, explicó la funcionaria.

El PSAJ fue acudió al tribunal para solicitar la cancelación a la fianza diferida y un juez dio con lugar la petición por lo que se diligenció la orden de arresto.

A pesar de que la Fiscalía del Distrito de Caguas radicó hoy, miércoles, una moción para solicitarle al tribunal que revoque el privilegio de libertad provisional, cuya vista fue pautada para el 21 de septiembre, PSAJ decidió intervenir de manera expedita en el asunto.

“Nosotros tenemos nuestra potestad de hacerle esa petición al honorable tribunal...bajo la cancelación de la fianza diferida se activa rápido la fianza pecuniaria” agregó Rodríguez Robles.

Por su parte, el licenciado Jaime Barceló, quien está a cargo de su defensa declaró a su salida del tribunal que mañana preparará las mociones necesarias luego de la revocación de la fianza.

También dijo que continuará siendo su abogado a pesar de que hizo las expresiones sin su autorización.

“Yo estoy aquí para defenderlo, como dicen en mi barrio a capa y espada... yo estoy aquí para defenderlo para ponerme de frente, yo sé que la opinión pública está presente en el caso y yo soy el abogado que me toca defender su derecho”.

PUBLICIDAD

El abogado describió la situación de su cliente como uno de mucha dificultad y comentó que “estos son los momentos más difíciles del acusado. Quizás los momentos más terribles de su vida. La mayoría de los boxeadores se caen, pro los campeones solamente se levantan y eso es lo que nosotros queremos que pase’'.

AHORA: arrestan a Juanma López por violar las condiciones de fianza. Llega al tribunal de Caguas @TelenoticiasPR pic.twitter.com/AiFvo34ozB — Marjorie Ramírez (@marjramirez) September 15, 2021

Durante la tarde de ayer, martes, en el programa Día a Día, López Rivera solicitó respeto y espacio para su expareja, pero no hizo una admisión de los hechos ni respondió si estaba arrepentido.

“La Peki, como ustedes la conocen, para mi Andrea es una dama, una excelente mujer, trabajadora, luchadora, que ha estado al lado mío en diferentes ocasiones. En momentos muy difíciles de mi vida ha estado al lado mío y no me ha abandonado y está pasando por un momento muy difícil el cual ella no se merece pasar por esto”, indicó al inicio de la breve entrevista.

Agregó que, tiene la esperanza de una reconciliación.

“Le pido al pueblo de Puerto Rico, al mundo y sobre todo a mis fanáticos que le den espacio, que la respeten, que esperen que este proceso pase, espero en papito dios que este proceso pase pronto, que yo la amo mucho y que esperamos en Dios que cuando esto pase, si está en las manos de él de que nuestra relación continúe así será”, manifestó.

En el vídeo difundido por la comunicadora incluye un montaje de fotos donde se observa con el rostro golpeado y otras imágenes de un incidente en el que alega fue agredida y amenazada de muerte por él mientras le profería palabras soeces, el cual tituló con la frase: “Aquí tienen a su campeón. Si mañana amanezco muerta me mató Juan Manuel López Rivera”.

PUBLICIDAD

“Yo dejé a Juanma porque Juanma es un maltratante, es un hombre abusador, es un hombre que tiene problemas de alcoholismo, cuando Juanma bebe alcohol Juanma se transforma en una persona que no es, es una persona que se hace películas en la cabeza, de inseguridad. Juanma a mí me ha dado muchas veces, Juanma me ha ahorcado, Juanma me ha apretado mis partes privadas”, declaró la “influencer” quien narró que estuvo dos meses alejada de sus redes sociales para ocultar los rastros del maltrato.

La comunicadora Andrea Ojeda, quien publicó imágenes en su cuenta de Instagram en la que revelaba que era víctima de un patrón de abuso físico de parte del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, acudió durante la tarde de hoy a la comandancia de área de Caguas para radicar una querella formal.

En esa ocasión, narró que en numerosas ocasiones acudió a un cuartel a querellarse, pero desistió para no hacerle daños a los hijos y a su imagen pública.

“Fui muchas veces al cuartel, lloraba y lloraba y no lo denunciaba pensando en sus hijos, pensando en no hacerle daño público, pensando en lo que venía después, pero ya se acabó, me cansé y aunque tal vez en Puerto Rico no protejan a las mujeres quiero que todo el mundo esté consciente cuando pregunten. ¿Por qué te dejaste de Juanma?, porque es un maltratador de mujeres”, sentenció.