El caso por la demanda civil presentada por el cantante Ricky Martin contra su sobrino, Dennis Sánchez Martin, sumó otro día en el tribunal sin grandes avances, lo que motivó que el juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, hiciera unas advertencias sobre ello.

Esta fue la primera vez que el abogado Alejandro Rodríguez Zequeira se presentó en representación del demandado, luego que Miguel Corona renunció el pasado enero alegando entonces “rompimiento insanable de confianza” con el cliente.

Martin Sánchez no estuvo presente. Tampoco lo estuvo el artista, quien se encuentra en su gira de conciertos. En su lugar estuvieron los licenciados Dora L. Monserrate Peñagarícano, José A. Andreu Fuentes y Joaquín Monserrate Matienzo.

Rodríguez Zequeira expuso que hace unas dos semanas recibió la caja de evidencia lograda por las anteriores representaciones legales que tuvo su ahora cliente y que entre la documentación no había encontrado prueba sobre las presuntas pérdidas económicas que reclama Martin en su demanda millonaria.

Por parte del demandante, la licenciada Monserrate Peñagarícano indicó que apenas habían podido solicitar unas órdenes al tribunal para tener acceso a los récords médicos del demandado y aún espera por la respuesta al contrainterrogatorio.

“Esto -de lo que los escucho- está empezando y no puede ser. Yo sé licenciado que asumir representación en un caso que ya está iniciado tiene complicaciones y ventajas, pero arrastramos de lo que venía de atrás, y no tengo ninguna queja sobre ninguna actuación de representaciones legales previas de su cliente. Al contrario, hicieron su trabajo cuando lo tenían que hacer, pero eso no es sinónimo de que estamos empezando en cero”, advirtió el juez, para seguido exponer que el descubrimiento escrito debió estar terminado, o en la etapa final.

“Su cliente no está, pero déjele saber que el tribunal fue flexible al momento de permitirle las renuncias de sus representaciones legales y darle espacio de que consiguiera representación legal. Pero la cuesta es bien alta, así que déjele saber a su cliente que coopere con su defensa y con todas las gestiones que requiera su defensa y su reclamo, porque el tribunal no está inclinado a relevar abogados en esta etapa del proceso”, subrayó Castro Callejo. “Así que déjele saber para que facilite evitar que esto se siga retrasando”.

El juez -en vista virtual- llamó a las partes a que se acercaran al estrado y ordenó un receso para establecer un plan de trabajo. En el reinicio de los trabajos, fijó una nueva vista de estatus para el 24 de agosto.

Enrique Martin Morales, nombre de pila de la estrella latina del pop, demandó a su sobrino en septiembre del 2022 por cerca de $20 millones por concepto de extorsión, percusión maliciosa y daños y perjuicios. Esto luego que el sobrino lo acusó en el verano del mismo año de presunta agresión sexual.

Sánchez Martin posteriormente lo contrademandó por $10 millones en reclamo de daños por “conducta sexual no consensual”. En abril de este año, el mismo Sánchez Martin solicitó al tribunal desestimar su demanda, pero entonces fue instruído por Castro Callejo a que tomara esa determinación bajo la recomendación de un abogado, que en ese momento no tenía.

Sobre el señalamiento de abuso sexual de Martin al sobrino, el Departamento de Justicia cerró la investigación el pasado diciembre sin que se radicaran cargos.