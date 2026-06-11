El juez superior Juan A. Reyes Colón, señaló para este jueves una vista de emergencia luego que la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, radicara una moción en la que notifica que el Ministerio Público presuntamente había incumplido con una orden emitida el 1 de junio para entregar evidencia.

Esta petición incluye el expediente del agente Gerardo Berríos Padilla, adscrito a la División de Homicidios, quien ya declaró en corte, vídeos de las cámaras corporales y notas de los agentes.

La citación fue emitida so pena de desacato.

PUBLICIDAD

Posterior a esta solicitud, durante el extenso proceso de descubrimiento de prueba, se han sometido unas ocho mociones adicionales solicitando otra evidencia adicional, entre ellas para que el hospital Menonita de Aibonito certifique e identifique quienes manejaron y custodiaron las pertenencias de la víctima, particularmente su ropa.

Se ha requerido que la Policía o a cualquier agencia que entregue copia certificada de las querellas, informes de incidente, informes suplementarios y cualquier otra documentación sobre personas heridas en estos hechos y la réplica exacta de la “copia espejo” con vídeos relacionados al caso.

Además, para que se ordene al Centro Médico Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que provea el listado de visitas recibidas por Anthonieska de parte de la fiscalía, la Policía y otro personal, con los días y horas.

En el tribunal trascendió que el secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos, en función de su especialidad como pediatra, realizó una evaluación física de la acusada ya que no consiguieron médicos que lo hicieran.

El Departamento de la Familia debe suministrarle al tribunal en un sobre sellado una copia certificada del expediente, récord, investigación, informe o cualquier otro documento relacionado con el menor C.G.R. que se presume es el adolescente herido en la parte posterior del cuello el día de los hechos.

En lo que respecta al Departamento de Educación, la defensa pidió acceso al expediente digital de la acusada en la plataforma Mi Portal Educativo.

Las abogadas de la defensa, María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal, están pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, a un recurso radicado el 4 de junio, solicitando la paralización del juicio con el argumento de que la joven no está en condiciones mentales para ser procesable.

PUBLICIDAD

El 8 de junio, también acudieron al alto foro judicial para que desestime el cargo por asesinato en primer grado porque a su juicio los testigos que declararon en la vista preliminar no expresaron que tuviera la intención de matar antes de que comenzara las peleas de esa noche.

Mientras que, se acerca la fecha del juicio en su fondo para el 23 de junio. Si llega el 7 de julio sin que comience el proceso se vence el término constitucional para un juicio rápido y la defensa podría solicitar la desestimación de los cargos.

La joven, que era menor para fecha de los hechos y es procesada como adulta, está acusada junto a su progenitora Elvia Cabrera Rivera, por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Se encuentra en curso una investigación solicitada por SAL a la Oficina de la Inspectora General para aclarar si hubo irregularidades en el manejo de documentos relacionados al proceso judicial, como por ejemplo, declaraciones juradas de testigos, y determinar si se comprometieron los derechos de las acusadas.