Por entender que es una prueba de referencia, el juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, no admitió como evidencia la frase escrita por la hija de la imputada, Anthonieshka Avilés Cabrera, en un formulario de Declaración de Persona Sospechosa en la que escribió en su puño y letra: “Mi madre y mi hermana no estaban involucradas”, que la defensa intentó introducir desde la semana pasada como prueba exculpatoria para su representada.

La determinación fue tomada durante el decimonoveno día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025.

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Tras una vista bajo la Regla 109 de admisión de evidencia en ausencia del jurado durante la cual se entrevistó a la agente Verónica Lugo Rivera, adscrita a la División de Asuntos Juveniles del CIC de Aibonito, quien narró las circunstancias en las que Avilés Cabrera, que, para la fecha del 19 de agosto de 2025, cuando fue detenida para la radicación de cargos era menor, escribió esa manifestación.

A preguntas del abogado de la defensa Alberto Rivera Ramos, sostuvo que cuando llegó a trabajar se encontró con Anthonieska detenida y por instrucciones de la sargento Luz I. Rivera Robles, le leyó las Advertencias Miranda para Menores, le explicó los derechos que le cobijaban, la detenida las leyó y le preguntó si tenía algunas alegaciones que hacer.

Todo esto ocurrió en presencia de su tía Karina Sánchez, identificada como su tutora en ese momento, la licenciada Zulmarie Alverio Ramos, quien ese día representó a madre e hija y la trabajadora social del Departamento de la Familia, Arlene Alvarado.

“Luego de haberle leído las advertencias de ley se le preguntó si ella quería hablar sobre los hechos, ella dice que no, pero sí manifiesta que quiere escribir, por eso es que se le da el documento...ellas (la licenciada Alverio Ramos y Anthonieska) entran en una conversación en la que se le dice si quería escribir, pues que escribiera lo que le había manifestado el día anterior”, respondió a preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto.

Esos documentos se archivaron ya que advino en conocimiento que a la menor se le radicarían cargos como adulta. El 24 de noviembre de 2025 se le entregó el documento a la fiscal Rubio Barreto.

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El juez tampoco admitió como ofrecimiento de prueba la frase “Mami y ¿ahora qué hago?”, que según la testigo Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, relató durante su testimonio. La fiscal Rubio Barreto intentó sin éxito, explicar que la misma fue echa durante la conspiración.

A su salida de sala para el receso de almuerzo, la licenciada Mayra López Mulero se expresó sorprendida debido a que todas las expresiones que Anthonieska hizo en beneficio de su hermana y madre se consideren que no es admisibles y que debe ser el jurado quien determine el valor probatorio de esa evidencia.

La licenciada intentó que se aceptara como evidencia otra frase del testimonio de la hermanastra de Anthonieska, incluido en un mensaje de texto que le envió a su pareja Karelin en el que el 11 de agosto del 2025 a las 3:20 p.m.

“Ese mensaje por instrucciones del tribunal excluye la última frase porque según el criterio del tribunal entiende que es una prueba de referencia. El mensaje lee lo siguiente: di que aguantaron a Lisandra (madre de la víctima) para que no protegiera a Lela, pero que jo... embustera es la gente y más la que se cree que estuvo allí. La nena todo el tiempo la dejaron sola, que ella (Lisandra) no se haya dado cuenta, no quiere decir que a ella la aguantaron. Cuando se terminó la pelea siguieron discutiendo...hasta que alguien gritó porque si no ni se preocupaba. Hasta la misma Elvia, cuando Elvia lo dijo: mira woo tu nena, para que la chequera”.

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De su lado, Rubio Barreto, advirtió que fue la defensa quien introdujo como evidencia los mensajes del celular de la hermana paterna de Anthonieska para “desvirtuar” el testimonio.

“Nosotros entendemos que esa testigo, lo más importante que dijo fue que ella iba a declarar lo mismo que habían visto sus ojos y ella dijo que con sus ojos ella vio cómo Anthonieska apuñaleaba con un objeto punzante con punta a Gabriela Nicole, su testimonio se corrobora con el mosaico de todos los testigos que ya han pasado por aquí y los que van a declarar próximamente y ustedes verán cómo al final del camino el Ministerio Público va a cumplir con su cometido de probar más allá de prueba razonable”, sentenció la fiscal.

Durante el redirecto, la fiscal cuestionó a la testigo sobre mensajes de texto y de voz, con su pareja Karelin, con su amiga Giselle, su tía Mara y sus hermanos Allan y Anthony.

“La verdad uno no se está dando cuenta de Antho, Gaba, Elvia y Antiany, cab... y no es porque ahora me voy a juntar con el combo de Fabiola? No, yo me quedo sola, yo mejor me quedo sola, yo resuelvo mis cosas sola, yo declaro sola y lo que yo si vi no por batería de nadie”.

Al ser cuestionada sobre la última frase del mensaje de voz sostuvo que nadie le tenía que decir lo que iba a declarar.

Además, la testigo en un mensaje de texto a su hermano Allen aseveró que “yo no la maté, yo di patás del desespero”, en reacción a la información que se estaba compartiendo en las redes sociales sobre lo ocurrido.

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Otro mensaje de audio que fue reproducido afirmó que “son mis hermanas las defendí hasta muerte, pero hasta ahí”.

Sintió miedo

La semana pasada, Avilés Rodríguez reveló que presuntamente la fiscal Brenda L. Soto Santiago le pidió que comparara con un bolígrafo el objeto filoso que observó el día de los hechos y que fue utilizado para asesinar a la víctima.

Al inicio del interrogatorio sobre los sucesos ocurridos en el desvío Roberto Colón, Miriathny narró que Antiany (hermana paterna de la coacusada, Anthonieska Avilés Cabrera) y Lismary (hermana de Lela) empezaron a pelear. Lo mismo hicieron Lisandra (madre de Lela) y Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, la mejor amiga de Anthonieska, por lo que decidió salir a defender a “Gaba”. En ese momento, indicó, no sabía dónde estaba Gabriela Nicole.

La testigo alegó que, cuando fue golpeada y le pidió a su pareja que la ayudara a levantarse, al mirar hacia el lado derecho, presuntamente, pudo ver a Anthonieska arrodillada dándole con el puño cerrado hacia el lado izquierdo de la cadera a Lela, quien estaba sobre el piso.

¿Qué usted pudo ver, si algo, en ese puño que tenía Anthonieska?

No puedo contestar.

¿Por qué razón usted no puede contestar?

“La fiscal Brenda Soto me dijo que dijera que era como un bolígrafo”, expresó Miriathny.

Ante sus expresiones sobre lo ocurrido el 2 de septiembre de 2025, mencionó que se sintió presionada por el fiscal de distrito Ernesto Quesada, por afirmar que estaba mintiendo.

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“Vi algo filoso. No lo puedo describir”, se desprende en su declaración inicial y el viernes añadió que tenía punta.

La testigo afirmó que le advirtió a la fiscal Soto que no quería declarar en contra de su hermana.

La fiscal, posteriormente, trató de aclarar que la comparación del bolígrafo con el arma blanca se trajo para describir el tamaño del objeto.

¿Qué usted le hizo cambiar para entonces sí decir lo que usted vio?

“Porque mientras estaba prestando mi declaración el fiscal Quesada me dice que estaba mintiendo y que tenía 99 años de cárcel, y por miedo declaré”.

¿Cómo compara lo que usted vio el 11 de agosto con lo que usted dijo en la declaración jurada?

“No es similar”.

¿En qué es distinto?

“El bolígrafo”. El resto agregó es igual a lo que pudo observar.

El 22 de agosto de 2025, la testigo entregó un mahón con tres manchas como puntitos de sangre y un teléfono celular propiedad de Figueroa Arroyo, pero que ella lo pagaba. La entrega se realizó en la parte posterior de una farmacia al agente Gerardo Berríos, mientras estaba acompañada de una hermana mayor, Alieska, y del licenciado Alfredo López, ya que era menor para esa fecha.

Esta madrugada se colgó en el tendido eléctrico en ruta hacia el tribunal otra sábana en la que se reiteró que se haga justicia y que liberen a Cabrera Rivera.

Según publicó El Nuevo Día, el mensaje lee: “Secretaria de Justicia los arrestos que faltan, que usted habló en la prensa, al parecer son de los suyos. ¿La investigación para cuando? #Hello F.B.I. Justicia con la verdad #Justicia para Gabriela N. #Free Elvia Cabrera".