El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, acogió hoy la petición del Ministerio Público para reducir a $1.00 la fianza de Elianni Bello Gelabert, acusada la semana pasada por el delito de maltrato en su modalidad de negligencia de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Así lo había instruido el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, ya que el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) estaba impedido de diferir la misma debido a que la imputada no tenía una residencia y por lo tanto no cualificaba para el beneficio.

El viernes pasado, la jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, le señaló una fianza de $50,000.00 la cual no prestó por lo que fue encarcelada, por dejar a su hija de tres meses de nacida en su asiento protector debajo de un árbol en el patio de la residencia de su abuela paterna, en la calle Lippitt, en Santurce, para que se padre se hiciera cargo de la menor mientras enfrentaba un proceso de desahucio.

La vista estaba pautada para el 18 de abril, no obstante, se adelantó para el día de hoy luego de conversaciones entre su representación legal y las fiscales Irizel Collazo quien estuvo a cargo radicar los cargos y Frances Ortiz, de la Unidad Especializada de Maltrato de Menores.

Durante la tarde de ayer, la Colectiva Feminista llevó a cabo una manifestación frente al DJ para exigir que se desista de la acusación que pesa contra la joven madre que la mantiene en prisión al no prestar una fianza, ya que se trata de una inmigrante de origen dominicano sin estatus migratorio definido que había dado a luz recientemente, que se encuentra viviendo en la isla lejos de su familia y que tenía una orden de desalojo.

Alegaron que durante el proceso no recibió los servicios gubernamentales necesarios para preservar tanto su salud física y emocional como el de la bebé.

El Departamento de la Familia tiene la custodia provisional de la bebé y una investigación abierta contra ambos padres.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes pasado, cuando la Policía Municipal de San Juan recibió una llamada sobre una bebé que estaba sola en el patio de una residencia en un asiento protector.

Tras una búsqueda la encontraron en el lugar oscuro y minutos después se les acercó la progenitora de 21 años para indicarles que los había llamado porque no podía hacerse cargo de ella y esperaba por el padre de la menor que tiene 41 años de edad quien la reconoció, para que se hiciera cargo, no obstante, Yon Albert Arias Lugo no se había hecho responsable.

En ese momento fue arrestada.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, en declaraciones escritas a la prensa este fin de semana indicó que, conforme a su responsabilidad en ley, se radicó un cargo de maltrato por negligencia, ya que era la madre quien “tenía la niña a su cargo cuando la dejó sola frente a la residencia”.

“No en todos los casos radicados se persigue una pena de cárcel, sino que la conducta ilegal no se repita; en este caso, el poner en peligro la vida de una menor de tres meses de nacida... Como parte del proceso, el Departamento de Justicia se asegurará de que la imputada reciba un trato humanitario y justo”, agregó la funcionaria.