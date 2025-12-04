Tras varias solicitudes, una de las cuales ocurrió junto a la Fiscalía federal, la jueza Silvia Carreño Coll accedió a cambiar la fecha de la sentencia de uno de los coacusado en el caso criminal contra la exgobernadora Wanda Vázquez.

Se trata del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien ahora conocerá la pena que deberá cumplir tras haberse declarado culpable de un delito menos graves de violación electoral el próximo 29 de enero de 2026.

La solicitudes de cambio de fecha, que trasladaron la sentencia del 10 de diciembre al 8 de enero y ahora al 29 de enero, se deben a que uno de los abogados del banquero no estaría disponible debido a que recibe unos tratamientos médicos.

Los otros convictos en este caso, la exgobernadora y el exagente federal Mark Rossini, serán sentenciados el próximo 8 de enero.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

La acusación no llegó a juicio, dado a que la exmandataria, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables por una violación a leyes electorales. Específicamente, se le imputó haber violado el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.