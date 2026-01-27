La jueza federal Silvia Carreño Coll desestimó este martes el caso criminal contra la exgobernadora Wanda Vázquez y los otros dos coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini, luego de que recibieron el perdón presidencial de Donald Trump.

“En vista de que el perdón se ha emitido por el Presidente de los Estados Unidos y la señora Vázquez Garced lo ha aceptado, este caso está desestimado sin cuestionamiento. La vista de sentencia citada para el 29 de enero queda sin efecto”, dice la corta expresión de la jueza federal.

Igual expresión la emitió para los dos coacusados mencionados, pero con sus nombres.

El grupo recibió dos indultos de Trump. El primer fue concedido por Trump el 15 de enero. Corresponde al perdón del caso original por corrupción pública que se presentó contra los coacusados por conspiración, soborno en programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos. Todos los coacusados aceptaron este perdón presidencial el pasado 20 de enero.

El segundo indulto fue firmado el 20 de enero. Correspondía al caso menos grave por violación a leyes electorales por el cual el grupo se declaró culpable, tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Al recibir un perdón “completo e incondicional”, los imputados ya no podrán ser considerados como convictos.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recurso ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

La jueza no se ha pronunciado todavía en torno a si desestimará el caso.