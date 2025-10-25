Un jurado encontró ayer, viernes, culpable de asesinato a un hombre que mató a otro individuo en medio de una pelea que sostenía con su pareja.

El asesinato de Ramón Alberto Olivera López ocurrió el 4 de octubre de 2024 en una residencia en el pueblo de Guayanilla. Por estos hechos fue enjuiciado Julio Enrique Irizarry Padilla, de unos 39 años.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó en un comunicado de prensa que los fiscales Sharleen Rosa de Jesús y Guillermo A. Figueroa Vázquez, de la Fiscalía de Ponce, presentaron los cargos contra el hombre por asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas. Por los tres delitos imputados fue encontrado culpable.

Según la investigación policiaca, una llamada reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 2:10 a.m. del 4 de octubre de 2024 alertó de un hombre armado discutiendo con una mujer. Resultó que eran pareja.

La fémina les narró a los investigadores que se encontraba compartiendo en una gasolinera de Guayanilla con amistades de su pareja consensual y decidieron ir a su residencia donde surgió una discusión. En medio del altercado de pareja, Irizarry Padilla mató a Olivera López, de 42 años.

Mientras escapaba, le indicó a la mujer: “ahí te lo dejé”.