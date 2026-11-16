Un grupo de 86 hombres y mujeres dio hoy un paso importante hacia una carrera de servicio público al prestar juramento como nuevos cadetes de la Policía de Puerto Rico, durante una ceremonia celebrada en el anfiteatro del Cuartel General, en Hato Rey.

La actividad representa el inicio de una nueva etapa para estos ciudadanos, quienes han decidido asumir la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar del pueblo puertorriqueño, se informó en un comunicado de prensa.

El coronel Orlando Rivera Lebrón, superintendente asociado en Asuntos Operacionales, en representación de Joseph González Falcó, ofreció un mensaje de bienvenida a los nuevos cadetes, en el que destacó la importancia de la disciplina, la integridad, el compromiso y la vocación de servicio que exige la profesión policial.

Como parte de su proceso de integración, los nuevos cadetes tendrán la oportunidad de conocer las diferentes unidades y dependencias de la Uniformada antes de comenzar su preparación académica y operacional en la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento (SAEA).

Todavía no se ha fijado la fecha para el inicio de los cursos.