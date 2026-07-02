Ante la constante transformación de las modalidades de fraude, el Departamento de Justicia (DJ) orientó a los ciudadanos en torno a la proliferación de nuevos esquemas que utilizan criptomonedas para engañar a potenciales víctimas mediante promesas falsas de inversión y ganancias extraordinarias.

La Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del DJ investiga mensualmente querellas relacionadas con diversas modalidades de fraude que utilizan plataformas digitales, redes sociales y criptomonedas para engañar a sus víctimas. Estas investigaciones permiten identificar nuevas tendencias delictivas y desarrollar estrategias para detectar, investigar y procesar eficazmente este tipo de fraude.

La fiscal Naydik J. Ramos Montesinos, directora de la UICC, detalló que los estafadores suelen contactar a sus víctimas mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales para presentarles aparentes oportunidades de negocio y promesas de ganancias exorbitantes en poco tiempo.

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“Con frecuencia, utilizan información o documentos falsos, páginas web y testimonios fabricados para aparentar legitimidad y generar confianza con el fin de persuadir a las personas a realizar transferencias de dinero sin verificar la autenticidad de la oferta”, añadió.

Un ejemplo reciente de esta modalidad culminó con la convicción de Ismael Rodríguez Torres, quien fue sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo a cumplir ocho años de probatoria por apropiarse ilegalmente de $25,000 pertenecientes a un médico del municipio de Manatí.

“Rodríguez Torres solicitó, de forma intencional y fraudulenta, una inversión de $25,000 en criptomonedas a un reconocido médico, bajo la falsa promesa de invertir dicho dinero para que el perjudicado obtuviese miles de dólares en ganancias de unas supuestas minas de esmeraldas en Brasil. Este esquema es conocido internacionalmente como Pietra Verdí”, reveló Ramos Montesinos.

Como parte de la sentencia emitida el pasado mes de junio, la jueza Glendaliz Morales Correa también le ordenó al convicto restituir los $25,000 a la parte perjudicada como compensación por las pérdidas económicas ocasionadas mediante el esquema de fraude. El fiscal Luis Otilio Martínez, coordinador de la UICC en la Fiscalía de Arecibo, presentó prueba pericial y documental que demostró el engaño perpetrado por Rodríguez Torres. La investigación estuvo a cargo de la agente, Carmen Rivera Bautista.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, agregó que estos esquemas tienen un impacto significativo en la vida de las víctimas cuyos recursos económicos se pierden como resultado del mismo.

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“Ante el desarrollo de nuevas modalidades de fraude, en el Departamento de Justicia continuamos fortaleciendo la capacitación especializada de nuestros fiscales y personal investigativo para atender eficazmente este tipo de crímenes y proteger a los ciudadanos. Igualmente, les orientamos para que conozcan las señales de alerta y eviten ser engañados”, dijo Gómez Torres.

Como parte de los esfuerzos de capacitación del DJ para fortalecer la investigación y el procesamiento de estos delitos, personal de la UICC participará próximamente en la Conferencia Nacional de Crímenes Cibernéticos, a celebrarse en Massachusetts, y en el National Computer Forensic Institute, que se llevará a cabo en Alabama.

“Estos adiestramientos especializados nos permitirán reforzar las capacidades investigativas y el procesamiento de nuevas modalidades de delito relacionados con plataformas digitales, redes sociales, dispositivos electrónicos y otras tecnologías utilizadas para cometer fraudes”, indicó la secretaria.

Mientras que, la fiscal Ramos Montesinos alertó que estos delincuentes buscan generar confianza para que las víctimas entreguen su dinero sin verificar la legitimidad de la oferta.

Por eso, antes de invertir, recomendo que se investigue el historial de la compañía, corroborar la identidad de quienes promueven la oportunidad y confirmar en el Departamento de Estado que la entidad esté debidamente incorporada.

“Este tipo de querellas llega mensualmente a nuestra Unidad, por lo que la prevención continúa siendo la mejor herramienta para evitar convertirse en víctima de fraude”, aconsejó la fiscal Ramos Montesinos.